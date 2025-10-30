В Батуми задержан мужчина по обвинению в хранении и сбыте крупной партии наркотиков

Сотрудники Главного управления полиции Аджарии задержали в Батуми 50-летнего мужчину (1974 года рождения), обвиняемого в незаконном приобретении, хранении и содействии реализации особо крупного количества наркотических средств.



По информации Министерства внутренних дел, задержанный ранее уже был судим за различные преступления.



В ходе обыска его дома и личных вещей полиция изъяла подготовленные к продаже наркотики — «метадон» и высушенную «марихуану», а также материалы, использовавшиеся для фасовки, липкие ленты и электронные весы.



Преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет или пожизненно.

Следствие ведётся по частям 3 статьи 260 и части 6 подпункта «а» статьи 260¹ Уголовного кодекса Грузии.





