Пенитенциарная служба: В Ксанском пенитенциарном учреждении №15 не зафиксировано ни одного случая чесотки и туберкулеза

31.10.2025 19:46





В Ксанском пенитенциарном учреждении №15 не зафиксировано ни одного случая чесотки и туберкулеза, - заявление об этом распространяет Специальная пенитенциарная служба.



По их информации, в последнее время участились попытки дискредитировать деятельность Пенитенциарной службы.



«Специальная пенитенциарная служба откликается на очередную дезинформацию, распространяемую отдельными пристрастными СМИ относительно случаев чесотки и туберкулеза в Ксанском пенитенциарном учреждении №15.



В целях информирования общественности подчеркиваем, что на сегодняшний день в Ксанском пенитенциарном учреждении №15 города не зафиксировано ни одного случая ни чесотки, ни туберкулеза



Следует отметить, что в последнее время со стороны отдельных СМИ и лиц участились попытки манипулирования общественным мнением посредством клеветнических заявлений с целью дискредитации деятельности Пенитенциарной службы.



Служба вновь призывает всех заинтересованных лиц и средства массовой информации воздержаться от распространения всякого рода непроверенной и необоснованной информации, что вводит в заблуждение не только общественность, но и членов семей обвиняемых/осужденных», - говорится в заявлении.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





