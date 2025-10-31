Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Пенитенциарная служба: В Ксанском пенитенциарном учреждении №15 не зафиксировано ни одного случая чесотки и туберкулеза


31.10.2025   19:46


В Ксанском пенитенциарном учреждении №15 не зафиксировано ни одного случая чесотки и туберкулеза, - заявление об этом распространяет Специальная пенитенциарная служба.

По их информации, в последнее время участились попытки дискредитировать деятельность Пенитенциарной службы.

«Специальная пенитенциарная служба откликается на очередную дезинформацию, распространяемую отдельными пристрастными СМИ относительно случаев чесотки и туберкулеза в Ксанском пенитенциарном учреждении №15.

В целях информирования общественности подчеркиваем, что на сегодняшний день в Ксанском пенитенциарном учреждении №15 города не зафиксировано ни одного случая ни чесотки, ни туберкулеза

Следует отметить, что в последнее время со стороны отдельных СМИ и лиц участились попытки манипулирования общественным мнением посредством клеветнических заявлений с целью дискредитации деятельности Пенитенциарной службы.

Служба вновь призывает всех заинтересованных лиц и средства массовой информации воздержаться от распространения всякого рода непроверенной и необоснованной информации, что вводит в заблуждение не только общественность, но и членов семей обвиняемых/осужденных», - говорится в заявлении.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна