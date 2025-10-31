|
Пенитенциарная служба: В Ксанском пенитенциарном учреждении №15 не зафиксировано ни одного случая чесотки и туберкулеза
31.10.2025 19:46
В Ксанском пенитенциарном учреждении №15 не зафиксировано ни одного случая чесотки и туберкулеза, - заявление об этом распространяет Специальная пенитенциарная служба.
По их информации, в последнее время участились попытки дискредитировать деятельность Пенитенциарной службы.
«Специальная пенитенциарная служба откликается на очередную дезинформацию, распространяемую отдельными пристрастными СМИ относительно случаев чесотки и туберкулеза в Ксанском пенитенциарном учреждении №15.
В целях информирования общественности подчеркиваем, что на сегодняшний день в Ксанском пенитенциарном учреждении №15 города не зафиксировано ни одного случая ни чесотки, ни туберкулеза
Следует отметить, что в последнее время со стороны отдельных СМИ и лиц участились попытки манипулирования общественным мнением посредством клеветнических заявлений с целью дискредитации деятельности Пенитенциарной службы.
Служба вновь призывает всех заинтересованных лиц и средства массовой информации воздержаться от распространения всякого рода непроверенной и необоснованной информации, что вводит в заблуждение не только общественность, но и членов семей обвиняемых/осужденных», - говорится в заявлении.
