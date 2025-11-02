Министр обороны ознакомился с ходом строительных работ на базах Командования спецопераций, авиации и ПВО

02.11.2025 13:20





Благоустройство и инфраструктурные работы на базах Сил обороны Грузии продолжаются в интенсивном режиме. Министр обороны Грузии Ираклий Чиковани вместе с командующим Силами обороны генерал-лейтенантом Георгием Матиашвили осмотрел ход работ на нескольких объектах и ​​получил подробную информацию об этапах строительства.



Руководители Минбороны посетили строящуюся военную базу Командования специальных операций в Мухровани.



По информации ведомства, к этому этапу уже практически завершено строительство казарм, учебных корпусов, школы рейнджеров, столовой, лазарета, многофункциональной спортивной площадки, автостоянки, складов, вертолётной площадки, котельных, а также внутренние и внешние ремонтные работы.



«Второй этап обустройства начнётся в ближайшее время и включает прокладку внутренних коммуникаций и благоустройство территории. В Центре Командования специальных операций, в соответствии с современными стандартами, будет построено 24 новых здания, и проведена реконструкция 3 старых. После завершения проекта Центр станет новым местом дислокации Командования специальных операций.



Министр обороны и командующий Силами обороны ознакомились с ходом работ на новом месте дислокации Командования авиации и противовоздушной обороны. Уже построены и в настоящее время проходят внутренние и внешние ремонтные работы в зданиях штабов командования, бригад и трёх батальонов, а также в помещениях казарм, столовой, госпитале, спортзале и учебных классах. Проект перешел на второй этап, который включает в себя завершение работ по прокладке коммуникаций и благоустройство внешней территории», — говорится в информации.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





