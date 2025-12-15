Кавелашвили считает, что узники режима должны признаться в совершении преступлений

Президент Михеил Кавелашвили, отвечая на вопрос журналиста о помиловании узников совести, в котором в качестве примера было приведено решение Лукашенко о помиловании политзаключённых.



«Люди, которых вы называете узниками совести, совершили преступления. Пусть признают свои ошибки, мы будем наблюдать за развитием событий. Сегодня я не могу и не дам вам ответа, что кого-то помилую».



По словам Кавелашвили, следующее помилование, предположительно, состоится к празднику Крещения. Что касается приведения примеров из других стран, Кавелашвили отметил, что «приводить в собственной стране примеры других государств для меня неприемлемо».



«Я даже задал ироничный вопрос: если вы прозападные, то какой Запад поддерживаете? Какой поддерживаете, нынешнюю администрацию Америки или администрацию Евросоюза, которые сегодня находятся в состоянии противостояния друг с другом? Вы на чьей стороне, Америки или бюрократии Евросоюза? Вы вывели обманутых людей, молодежь, из-за закона о прозрачности, из-за этого вы хотели устроить революцию в стране. Новая администрация сама упразднила организации, которыми питались те неправительственные организации, из-за которых вы хотели устроить революцию в Грузии. Эту реальность должны осознать те молодые люди, которые еще обмануты, вы их водите каждый день, и те люди, которые находятся в тюрьме. Пусть признают свои ошибки, исходя из этого посмотрим, будем наблюдать за событиями, что и как будет. Я сегодня не могу и не буду отвечать вам, что кого-то помилую».



Также он отправил журналистов к пятому президенту Грузии Саломе Зурабишвили:

"У вас же есть свой президент, попросите ее, и, может, она помилует этих заключенных. Я признаю [свою легитимность]. С таким отношением, с каким вы работаете в грузинском медиапространстве, вы бросаете [обществу] пыль в глаза, будто кто-то не признан - в то время как вы владеете всеми рычагами для того, чтобы действовать в соответствии с принятым законодательством существующей власти, и у вас нет другого пути."



Кроме того, он поведал журналистам чем отличается Грузия от Беларуси:



«Я могу назвать очень много различий между Грузией и Беларусью: природа, воздух, температура, политические взгляды и очень много различий. Как может не быть политических различий – это президентская страна, а мы парламентская. Много чего разного. Вы задаете вопросы от сил, дающих задания... Вы сами провели параллель, что мы Беларусь – вы этого не сказали, но намекнули, что ситуация такая же, как в Беларуси, там заставили или договорились, чтобы освободили заключенных. Я не считаю, что мы в одинаковом положении».





