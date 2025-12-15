Грузинский чемпион UFC Илья Топурия нарушил молчание

Грузинский чемпион UFC Илья Топурия опубликовал заявление в социальной сети. Разговор касается последних событий в личной жизни чемпиона UFC. Напоминаем, что из-за упомянутой проблемы грузинский чемпион отказался от боев в первом квартале 2026 года.



«В последние несколько недель я принял трудное решение временно приостановить защиту своего титула. Это решение далось мне нелегко, но когда возникают обстоятельства, угрожающие личному достоинству, семье и репутации, приходится встречать их лицом к лицу.



В последние месяцы я испытывал сильное и неприемлемое давление, включая угрозы распространения ложных обвинений в домашнем насилии, если не будут удовлетворены финансовые требования. Эти обвинения совершенно безосновательны. Для установления истины необходимы доказательства.



Все соответствующие доказательства тщательно сохранены и задокументированы, включая аудиозаписи, письменную переписку, показания свидетелей и видеозаписи. Эти доказательства были переданы в соответствующие судебные органы для возбуждения уголовного дела по фактам попытки вымогательства, фальсификации доказательств, присвоения средств и личного имущества, а также многочисленных угроз.



Мое первоначальное решение хранить молчание было принято исключительно для защиты моих детей, которые являются самой важной частью моей жизни. Но я пришел к выводу, что молчание в подобных обстоятельствах не защищает правду — оно позволяет распространять ложные сведения.



Многие люди неоднократно сталкивались с подобной ситуацией, и, правовая система в итоге устанавливала истину. Сегодня я делаю шаг вперед не только ради своей семьи и себя, но и чтобы показать, что никто не должен быть вынужден подчиняться запугиванию, манипуляциям или страху.



Те, кто меня знает, подтвердят, что я никогда не прибегал к насилию и что моя жизнь и карьера всегда основывались на дисциплине, уважении и достоинстве. Я полностью доверяю судебному процессу и позволю судебной системе установить факты на основе доказательств.



Из уважения к моим детям и продолжающемуся судебному процессу я не буду делать никаких дальнейших публичных заявлений. Пожалуйста, воздержитесь от спекуляций и уважайте частную жизнь моей семьи в это непростое время.



Правде не нужен шум — ей нужны факты».





