Суд по делу экс-премьера Грузии Гарибашвили отложен до 12 февраля

15.12.2025 16:57





Судебное заседание по делу бывшего премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, обвиняемого в легализации доходов в особо крупном размере, перенесено до 12 февраля. Заседание должно было состояться 16 декабря, однако было отложено по инициативе стороны обвинения.



Как сообщил адвокат Гарибашвили Амиран Гигуашвили, прокуратура обратилась в суд с ходатайством о предоставлении дополнительного времени для проведения следственных действий. По его словам, действующее процессуальное законодательство допускает такую возможность, и суд вправе удовлетворить подобное требование при наличии соответствующих оснований.



«Обвинение уже было предъявлено на основании имеющихся доказательств, однако дальнейший этап предполагает проведение дополнительных следственных мероприятий перед вынесением приговора. Очевидно, что прокуратура сочла необходимым запросить дополнительное время», – заявил адвокат «ТВ Пирвели».



По словам адвоката, Ираклий Гарибашвили признаёт предъявленные обвинения. Он отметил, что сторона защиты не намерена вмешиваться в процессуальные решения обвинения и ожидает, какие дополнительные доказательства будут представлены в суде.



Напомним, 24 октября суд избрал в отношении Гарибашвили меру пресечения в виде залога в размере 1 млн лари, который был обеспечен недвижимостью. Кроме того, ему запрещён выезд из страны. Экс-премьеру предъявлено обвинение по части третьей статьи 194 Уголовного кодекса Грузии – легализация незаконных доходов (отмывание денег), сопряжённая с извлечением дохода в особо крупном размере. В случае признания вины эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 9 до 12 лет.





Генеральный прокурор Грузии Георгий Гваракдзе ранее заявил, что, находясь на государственной должности, Гарибашвили «тайно и завуалированно осуществлял различную предпринимательскую деятельность», получая доходы нелегального происхождения в особо крупном размере, а также указывал недостоверные данные в декларациях о имущественном положении.



В результате обыска, проведённого 17 октября 2025 года, в квартире Гарибашвили было обнаружено и изъято 6,5 млн долларов США.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





