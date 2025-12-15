Член ЕНД: Нельзя лишать сотни тысяч граждан права голоса

«Нельзя запрещать сотням тысяч граждан Грузии активно участвовать в выборах, запрет на пассивное избирательное право сам по себе является преступлением и нарушением демократических норм, — заявил член «Национального движения» Ираклий Павленишвили в связи с иском, поданным в Конституционный суд.



По его словам, большая часть населения, которая в последние годы принимала участие в голосовании, остаётся лишённой права голоса.



«Следует отметить, что, к сожалению, в Грузии нет высокого доверия ни к одному институту, поскольку в условиях олигархического режима везде произошло проникновение Иванишвили и его кланов. Однако, разумеется, у нас нет другого выхода. Более того, далее это дело должно рассматриваться на международном уровне, и важно использовать все ресурсы, в том числе Конституционный суд, поскольку иск, поданный Иванишвили, сам по себе неконституционен.



Нельзя лишать сотни тысяч граждан Грузии активного избирательного права. Если от этого абстрагироваться, запрет на пассивное избирательное право сам по себе является преступлением и нарушением демократических норм, особенно когда речь идёт не об одной, а о нескольких партиях. Фактически большая часть населения, которая ходила на выборы и голосовала в последние годы, остаётся лишённой права голоса», — заявил Ираклий Павленишвили.



Напомним, что «Единство – Национальное движение» 13 декабря распространило заявление, в котором указало, что партия подала иск в Конституционный суд против законов, принятых «Грузинской мечтой», которые запрещают политическим партиям и конкретным лицам осуществлять политическую деятельность.







