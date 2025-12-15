Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
МИД Румынии: Мы продолжаем стратегическое партнерство с Грузией, верим в европейское будущее страны


15.12.2025   14:59


Румыния - первая страна в Евросоюзе, оформившая стратегическое партнерство с Грузией и мы продолжаем это стратегическое партнерство, потому что верим в европейское будущее Грузии, - заявила глава МИД Румынии Оана Тою перед началом встречи министров иностранных дел, отвечая на вопрос «Евроскопа».

«Верно и то, что сегодня, в данный момент, за европейское будущее Грузии больше борются и вносят больший вклад люди, чем институты, политические и центральные власти. Мы считаем, что это также является признаком стойкости грузинского общества, и факт, что необходимо продолжать диалог и инвестировать в европейский путь Грузии», - отметила министр.

По ее словам, они обеспокоены текущими событиями в важной стране региона, Грузии.

«Нам нужно больше сотрудничать, и нам нужно быть на одной стороне, когда обсуждаем черноморский вопрос. Очевидно, что в этом смысле мы обеспокоены текущими событиями в Грузии», - заявила глава МИД Румынии.


