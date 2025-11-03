МВД Грузии: по обвинению в приобретении-хранении порнографии задержан гражданин России

03.11.2025 12:29





МВД Грузии сообщило, что сотрудники Центрального управления криминальной полиции, главного Управления по борьбе с организованной преступностью, Управления по борьбе с киберпреступностью в результате проведенных следственных действий выдвинули предварительные обвинения гражданину РФ в приобретении и хранении порнографических материалов, содержащих изображение несовершеннолетней.



«В ходе проведенных правоохранителями следственных действий было установлено, что обвиняемый приобрел, владел и хранил порнографические материалы, содержащие изображение несовершеннолетней, для личного пользования.



Во время обыска в квартире задержанного полиция изъяла компьютерную технику и мобильный телефон в качестве вещественных доказательств», — говорится в заявлении МВД Грузии.



Расследование ведется по статье 255(3) Уголовного кодекса Грузии. Преступление предусматривает лишение свободы cроком от 5 до 10 лет.



Источник: SOVA

