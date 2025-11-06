Полиция задержала жителя Рустави, державшего в рабстве женщину с инвалидностью

06.11.2025 13:17





Полиция задержала 38-летнего в прошлом судимого жителя Рустави, который принуждал женщину с ограниченными возможностями здоровья просить милостыню на улице и систематически насиловал ее. Об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии.



«Следствие установило, что обвиняемый через угрозы физической расправой принуждал имеющую ограниченные возможности Д.С. просить милостыню на улице и приносить ему заработанные таким образом деньги. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий также установлено, что обвиняемый, применяя физическое насилие, неоднократно вступал в половую связь с Д.С. против ее воли», – говорится в заявлении министерства.



По информации прокуратуры, в качестве меры пресечения для задержанного суд избрал заключение.



Следствие против него продолжается по статьям о торговле людьми (трефикинг), изнасиловании и угрозах. Эти преступления наказываются лишением свободы на срок от 9 до 14 лет.



Источник: Новости - Грузия

