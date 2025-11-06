Еще четыре человека задержаны по делу о насилии в одном из супермаркетов Spar

Сотрудники Главного управления полиции Ваке–Сабуртало Департамента полиции Тбилиси Министерства внутренних дел Грузии в результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий задержали четырёх человек — Дж. Ч. (1996 г. р.), Л. Г. (2000 г. р.), Д. П. (1999 г. р.) и Д. К. (1995 г. р.) — по обвинению в организации и участии в групповом насилии.



По данному уголовному делу ранее уже была задержана Манана Гиоргобиани.



Преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до девяти лет.



Как установлено следствием, 2 ноября текущего года поздно вечером одна из обвиняемых, Манана Гиоргобиани, оскорбила сотрудников супермаркета, расположенного на улице Чиковани в Тбилиси — Т. М. (2006 г. р.) и Э. М. (2004 г. р.). После этого она связалась со своим знакомым — Дж. Ч. (1996 г. р.), который прибыл на место вместе с сопровождающими лицами. Они вывели двух сотрудников супермаркета на улицу и избили их группой.



По данному факту продолжаются следственные действия с целью установления местонахождения ещё одного участника преступления и привлечения его к уголовной ответственности.



Кроме того, в ходе следственных мероприятий у одного из задержанных — Дж. Ч. — были изъяты в качестве вещественных доказательств огнестрельное оружие и боеприпасы, которые он, предположительно, хранил незаконно. Среди изъятого: два автоматических огнестрельных оружия, гладкоствольное ружьё и 110 патронов различного калибра.



Расследование ведётся по статьям 225 и 126 Уголовного кодекса Грузии, предусматривающим ответственность за групповое насилие и организацию группового насилия.





