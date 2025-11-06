За полгода на дорогах Грузии МВД установило дополнительно 187 видеокамер

За 6 месяцев установлено 187 видеокамер, большинство из которых в Зестафони, Тбилиси и Самтредиа — откуда столько камер?



Всего по всей Грузии установлено 8552 видеокамеры, 187 из которых были установлены за последние 6 месяцев — об этом свидетельствуют данные за первые два квартала 2025 года, опубликованные Министерством внутренних дел.



В частности, согласно статистике, наибольшее количество камер установлено в Тбилиси, Квемо-Картли и Аджарии. Однако за 6 месяцев этого года больше всего камер было установлено в Зестафони, Тбилиси и Самтредиа.



«Business Press News» предоставляет статистические данные о видеокамерах по данным Министерства внутренних дел.



Количество установленных камер в январе-июне этого года:



Зестафони — 68 камер;

Тбилиси — 62 камеры;

Самтредия — 46 камер;

Зугдиди — 4 камеры;

Мцхета – 4 камеры;

Цхалтубо – 1 камера;

Карели – 1 камера.



В результате, по состоянию на 2-й квартал 2025 года, статистика общего количества видеокамер, установленных в Грузии по регионам, выглядит следующим образом:



Тбилиси – всего 3111 камер, из них 2697 камер общего обзора, 414 камер распознавания номерных знаков;

Квемо-Картли – всего 1048 камер, из них 700 камер общего обзора, 348 камер распознавания номерных знаков;

Имерети – всего 829 камер, из них 520 камер общего обзора, 309 камер распознавания номерных знаков;

Самегрело-Земо-Сванети – всего 817 камер, из них 490 камер общего обзора, 327 камер распознавания номерных знаков;

Самцхе-Джавахети — всего 600 камер, из них 452 камеры общего обзора, 148 — камеры распознавания номерных знаков;

Аджария — всего 569 камер, из них 236 камер общего обзора, 333 — камеры распознавания номерных знаков;

Кахетия — всего 514 камер, из них 337 камер общего обзора, 177 — камеры распознавания номерных знаков;

Гурия — всего 345 камер, из них 257 камер общего обзора, 88 — камеры распознавания номерных знаков;

Шида Картли — всего 344 камеры, из них 200 камер общего обзора, 144 — камеры распознавания номерных знаков;

Мцхета-Мтианети — всего 317 камер, из них 173 камеры общего обзора, 144 — камеры распознавания номерных знаков; Рача-Лечхуми Квемо Сванети - всего 58 камер, из них 30 общего вида, 28 распознавания номерных знаков.





