Два человека задержаны за самовольный захват и незаконное отчуждение государственных земельных участков

07.11.2025 12:58





«Сотрудники Антикоррупционного агентства задержали двух человек в посёлке Бахмаро Чохатаурского муниципалитета, а также в других курортных зонах, по фактам самовольного захвата, незаконного отчуждения и строительства на земельных участках, принадлежащих государству», — заявил на брифинге директор Антикоррупционного агентства Службы государственной безопасности Эмзар Гагнидзе.



По его словам, расследование ведётся по статьям 19, пункту «б» части 3 статьи 180 и части 1 статьи 376 Уголовного кодекса Грузии, что подразумевает покушение на мошенничество в крупном размере и недонесение о тяжком преступлении, и предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 9 лет.



«Проведённым расследованием установлено, что в посёлке Бахмаро обвиняемый, участвовавший в незаконном строительстве коттеджей на принадлежащем государству земельном участке, потребовал у одного из граждан 11 000 долларов США за незаконную передачу участка в пользование и строительство коттеджей без соответствующего разрешения. Из этой суммы он потребовал 7 000 долларов США в качестве предоплаты. Обещая, что после передачи денег гражданин сможет незаконно построить коттедж на государственной земле и у него не возникнет проблем с муниципальными службами ни в процессе строительства, ни после его завершения.



6 ноября 2025 года гражданин, как и требовал обвиняемый, передал ему 7 000 долларов США из общей суммы в 11 000. После получения денег обвиняемый встретился с заместителем директора НПО «Курорт Бахмаро», который был осведомлён о преступной деятельности. Он предложил ему часть денег в обмен на покровительство незаконному строительству на территории курорта. Однако заместитель директора отказался брать деньги, сославшись на то, что в муниципалитете сменилась власть — новый мэр и его заместители. После этого он не сообщил правоохранительным органам о ставшем ему известным факте тяжкого преступления.



В рамках дела, на основании судебного постановления, были проведены негласные следственные действия, в результате которых получены аудио- и видеодоказательства совершения преступления.



Расследование по фактам указанных преступных действий продолжается по статьям 19, пункту «б» части 3 статьи 180 и части 1 статьи 376 Уголовного кодекса Грузии, что предусматривает ответственность за покушение на мошенничество в крупном размере и недонесение о тяжком преступлении, с наказанием в виде лишения свободы от 6 до 9 лет.



Служба государственной безопасности уделяет особое внимание выявлению и пресечению подобных преступных действий. В связи с этим мы призываем всех граждан, которые намереваются незаконно присвоить государственные земли в курортных зонах или в других местах, заниматься незаконным строительством или совершать аналогичные действия, — отказаться от преступных намерений и соблюдать закон, поскольку в противном случае им придётся смириться с суровым наказанием», — заявил Эмзар Гагнидзе.







