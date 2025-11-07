Задержан 47-летний сотрудник Пограничной полиции по обвинению в наркопреступлении

07.11.2025 15:17





По данным МВД Грузии, задержан 47-летний сотрудник Пограничной полиции, служащий в департаменте охраны сухопутной границы. Его обвиняют в незаконном приобретении и хранении крупного количества наркотиков.



Следствие считает, что мужчина приобрёл наркотические вещества бупренорфин и альфа-PVP и хранил их в своём автомобиле. Во время обыска полиция обнаружила и изъяла наркотики.



Расследование ведётся по статье 260, ч. 2 УК Грузии — незаконное приобретение и хранение крупного количества наркотиков. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.



По данным прокуратуры, бывшему сотруднику мэрии Поти предъявлено обвинение в присвоении крупной суммы денег с использованием служебного положения. Суд уже рассмотрел вопрос о мере пресечения и освободил его под залог.



Следствие считает, что, работая начальником отдела бухгалтерского учёта финансово-бюджетной и закупочной службы мэрии Поти, обвиняемый в 2019–2024 годах переводил на свои и связанные с ним банковские счета лишние суммы под видом зарплаты, командировочных и других выплат. Таким образом он незаконно присвоил 157 906 GEL.



Ему предъявлено обвинение по статье 182 Уголовного кодекса Грузии — присвоение крупной суммы денег с использованием служебного положения. Это преступление карается лишением свободы на срок до 11 лет.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





