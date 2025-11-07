Прокуратура Грузии предъявила 43 лицам обвинения в участии «в воровском мире»

07.11.2025 17:35





Прокуратура Грузии предъявила 43 лицам обвинения в «членстве в воровском мире», поддержке деятельности «воровского мира» и обращении к «воровскому миру», сообщил на брифинге представитель Центрального управления криминальной полиции Давид Гумберидзе.



«В ходе расследования, проведенного МВД, установлено, что члены «воровского мира» совместно с лицами, обвиняемыми в поддержке деятельности «воровского мира», на основании обращений конфликтующих сторон, как по заданию так называемых «воров в законе» за рубежом, так и самостоятельно, систематически организовывали «воровские разборки» и обсуждали финансовые споры между сторонами. Они также вымогали у граждан деньги…



В результате проведенного МВД расследования установлено, что сторонник «воровского мира» Мирза Алиев, ликвидированный в результате ответного огня, открытого по сотрудникам правоохранительных органов в ходе спецоперации, обратился к членам «воровского мира» и криминальным авторитетам с просьбой уменьшить размер денежного вознаграждения, подлежащего выплате «воровскому миру». Для решения проблемы были проведены переговоры и обсуждения с участием членов «воровского мира». В этот период Мирза Алиев оказывал финансовую помощь одному из криминальных авторитетов в пенитенциарном учреждении.



В результате уголовных переговоров было достигнуто соглашение, в обмен на которое Мирза Алиев, сторонник деятельности «воровского мира», передал членам «воровского мира» в общей сложности 6000 долларов США.



В результате операции сотрудники правоохранительных органов задержали 34 обвиняемых. Шестерым было предъявлено обвинение заочно, а троим – в пенитенциарном учреждении».





