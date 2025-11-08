Состоялись «Совместные учения пограничных подразделений Республики Грузия-Турция – 2025»

08.11.2025 14:36





На территории Ахалцихского управления пограничного сектора Департамента охраны сухопутной границы Пограничной полиции МВД Грузии состоялись «Совместные учения пограничных подразделений Республики Грузия-Турция – 2025».



По информации Пограничной полиции, целью совместных учений является обмен опытом по охране сухопутной границы между пограничными подразделениями двух стран и повышение эффективности скоординированных действий по вопросам обеспечения безопасности границы.



На заключительном мероприятии учений к участникам обратился первый заместитель начальника Пограничной полиции МВД Грузии, полковник Георгий Гурешидзе.



«Подобные учения и тренировки укрепляют совместную борьбу с организованной преступностью, нелегальной миграцией, с незаконным оборотом наркотиков, оружия, химических, биологических, радиологических и ядерных материалов, терроризмом и другими преступлениями на государственной границе», — заявил полковник Георгий Гурешидзе.



Совместные учения прошли в рамках Плана двустороннего сотрудничества между Турцией и Грузией до 2025 года. Аналогичные учения между Грузией и Турецкой Республикой регулярно проводятся раз в два года.







