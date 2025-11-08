Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
В Тбилиси задержаны 11 человек по обвинению в наркопреступлении


08.11.2025   15:17


В Тбилиси задержаны 11 человек по обвинению в наркопреступлении, сообщает МВД Грузии.

По данным ведомства, задержанные обвиняются в содействии незаконному приобретению, хранению и сбыту различных видов наркотических средств, психотропных веществ, а также марихуаны в крупном и особо крупном размере. Эти преступления предусматривают наказание до 20 лет лишения свободы.

«В результате личного досмотра, обыска жилья и автомобилей обвиняемых, а также в указанных ими местах изъяты подготовленные к реализации наркотические вещества в особо крупном, в том числе: «бупренорфин», «альфа-ПВП», марихуана, «кокаин», «метадон», «тетрагидроканнабинол», психотропное вещество «прегабалин», «МДМА» и «морфин».

В результате проведенных следственных действий также изъяты материалы, необходимые для упаковки наркотических средств, клейкая лента, полиэтиленовые пакеты и электронные весы», — говорится в информации.


