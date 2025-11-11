Глава Минобороны Грузии встретился с главой Генерального штаба Вооружённых сил Венгрии

11.11.2025 13:59





Министр обороны Ираклий Чиковани встретился с начальником Генерального штаба вооружённых сил Венгрии, генералом Габором Боронди, который находится в Грузии с официальным визитом.



Министр поблагодарил венгерскую сторону за твёрдую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии и подчеркнул положительную динамику сотрудничества между странами. Он особо отметил важность совместной декларации о стратегическом партнёрстве и документа о сотрудничестве в сфере обороны, подписанных между двумя государствами. На встрече, состоявшейся в Министерстве обороны, стороны рассмотрели направления, предусмотренные двусторонним планом между оборонными ведомствами Грузии и Венгрии. Обсуждалась также ситуация в сфере безопасности в регионе и мире.



Перед встречей с министром в Министерстве обороны состоялась официальная церемония приветствия начальника Генерального штаба вооружённых сил Венгрии. Венгерского генерала принимает его коллега — командующий Силами обороны Грузии, генерал-лейтенант Георгий Матиашвили. Он поблагодарил генерала Габора Боронди за визит и отметил вклад Венгрии в процесс трансформации оборонного сектора Грузии и успешную реализацию SNGP. На встрече обсуждались вопросы сотрудничества между Грузией и Венгрией в области обороны, военного образования, проведения учений и военной медицины, а также обозначены перспективы дальнейшего взаимодействия.



Начальник Генерального штаба вооружённых сил Венгрии, генерал Габор Боронди, находится в Грузии с двухдневным официальным визитом. Он почти память героев, погибших в борьбе за территориальную целостность Грузии, и возложил венок к мемориалу. Венгерская делегация также посетила совместный центр подготовки и оценки НАТО–Грузия (JTEC) в Крцаниси.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





