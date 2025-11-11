Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
МВД задержало мужчину по обвинению в предоставлении помещения для занятия проституцией


11.11.2025   15:52


Сотрудники городского управления полиции Поти департамента Самегрело — земо Сванети задержали 49-летнего Х. Ч. по обвинению в предоставлении места для занятия проституцией. Преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет.

Следствие установило, в том числе на основании санкционированных судом скрытых следственных действий, что обвиняемый передавал помещения принадлежащего ему гостиничного комплекса в Поти женщинам для занятия проституцией за определённую плату.

«Расследование ведётся по статье 254 Уголовного кодекса Грузии — «Предоставление места для занятия проституцией»», — говорится в заявлении Министерства внутренних дел.



