Самолет потерпел крушение недалеко от грузино-азербайджанской границы.


11.11.2025   16:17


Государственный телеканал «Имеди» транслирует кадры авиакатастрофы. По данным телеканала, предположительно, крушение потерпел турецкий военный самолет.

МВД подтвердило факт авиакатастрофы. В ведомстве сообщили, что ведется расследование.


