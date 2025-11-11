|
Самолет потерпел крушение недалеко от грузино-азербайджанской границы.
11.11.2025 16:17
Государственный телеканал «Имеди» транслирует кадры авиакатастрофы. По данным телеканала, предположительно, крушение потерпел турецкий военный самолет.
МВД подтвердило факт авиакатастрофы. В ведомстве сообщили, что ведется расследование.
