11.11.2025 16:17





Самолет потерпел крушение недалеко от грузино-азербайджанской границы.



Государственный телеканал «Имеди» транслирует кадры авиакатастрофы. По данным телеканала, предположительно, крушение потерпел турецкий военный самолет.



МВД подтвердило факт авиакатастрофы. В ведомстве сообщили, что ведется расследование.





