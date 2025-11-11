МВД: В Сихгнахском муниципалитете потерпел крушение турецкий грузовой самолет

Министерство внутренних дел Грузии сообщает, что турецкий грузовой самолет потерпел крушение в муниципалитете Сигнахи, примерно в 5 километрах от государственной границы Грузии.



Агентство уточняет, что «по предварительным данным, он выполнял рейс в направлении Азербайджан-Турция».



Расследование инцидента ведётся по части 4 статьи 275 Уголовного кодекса, которая распространяется на нарушение правил безопасности полетов или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее за собой человеческие жертвы.



«МВД поэтапно предоставит общественности подробную информацию об инциденте», — говорится в заявлении МВД.



Издание «Табула» проверило данные FlightRadar24 и определило, что самолет, потерпевший крушение недалеко от границы Грузии и Азербайджана, был военным грузовым самолетом ВВС Турции, вылетевшим из аэропорта Гянджи.





