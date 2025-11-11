|
|
|
МВД: В Сихгнахском муниципалитете потерпел крушение турецкий грузовой самолет
11.11.2025 16:53
Министерство внутренних дел Грузии сообщает, что турецкий грузовой самолет потерпел крушение в муниципалитете Сигнахи, примерно в 5 километрах от государственной границы Грузии.
Агентство уточняет, что «по предварительным данным, он выполнял рейс в направлении Азербайджан-Турция».
Расследование инцидента ведётся по части 4 статьи 275 Уголовного кодекса, которая распространяется на нарушение правил безопасности полетов или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее за собой человеческие жертвы.
«МВД поэтапно предоставит общественности подробную информацию об инциденте», — говорится в заявлении МВД.
Издание «Табула» проверило данные FlightRadar24 и определило, что самолет, потерпевший крушение недалеко от границы Грузии и Азербайджана, был военным грузовым самолетом ВВС Турции, вылетевшим из аэропорта Гянджи.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна