Азербайджан предложил Грузии помощь в поисково-спасательной операции
11.11.2025 18:15
Состоялся разговор между премьер-министром Азербайджана Али Асадовым и премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе по поводу крушения турецкого военного самолёта. Об этом сообщают азербайджанские СМИ.
По их данным, по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева премьер-министр Азербайджана Али Асадов связался с грузинским коллегой Ираклием Кобахидзе в связи с крушением на территории Грузии самолёта ВВС Турции, следовавшего из Азербайджана в Турцию.
Отмечается, что в ходе разговора Асадов заявил о готовности Азербайджана оказать любую необходимую помощь в ликвидации последствий крушения самолета. Баку также готов направить соответствующие группы МЧС Азербайджана в Грузию и для проведения поисково-спасательной операции и других необходимых мер поддержки.
По информации медиа, грузинская сторона поблагодарила за эту поддержку и отметила, что представители соответствующих органов Грузии уже работают на территории падения самолета.
В ходе разговора также было отмечено, что Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана и Министерство цифрового развития находятся в контакте с грузинскими коллегами. Стороны договорились продолжить контакты в связи с трагедией.
