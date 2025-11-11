Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Азербайджан предложил Грузии помощь в поисково-спасательной операции


11.11.2025   18:15


Состоялся разговор между премьер-министром Азербайджана Али Асадовым и премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе по поводу крушения турецкого военного самолёта. Об этом сообщают азербайджанские СМИ.

По их данным, по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева премьер-министр Азербайджана Али Асадов связался с грузинским коллегой Ираклием Кобахидзе в связи с крушением на территории Грузии самолёта ВВС Турции, следовавшего из Азербайджана в Турцию.

Отмечается, что в ходе разговора Асадов заявил о готовности Азербайджана оказать любую необходимую помощь в ликвидации последствий крушения самолета. Баку также готов направить соответствующие группы МЧС Азербайджана в Грузию и для проведения поисково-спасательной операции и других необходимых мер поддержки.

По информации медиа, грузинская сторона поблагодарила за эту поддержку и отметила, что представители соответствующих органов Грузии уже работают на территории падения самолета.

В ходе разговора также было отмечено, что Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана и Министерство цифрового развития находятся в контакте с грузинскими коллегами. Стороны договорились продолжить контакты в связи с трагедией.


