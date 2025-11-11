На борту разбившегося турецкого самолета находились 20 военных - Минобороны Турции

На борту военно-транспортного самолёта, упавшего на территории Грузии, находились 20 военнослужащих. Об этом сообщает азербайджанские СМИ со ссылкой на Министерство обороны Турции.



Напомним, по информации Министерства внутренних дел Грузии, турецкий военный самолёт упал в муниципалитете Сигнаги, примерно в 5 километрах от границы Грузии. Самолёт выполнял рейс по маршруту Азербайджан–Турция.



Кроме того, Министерство обороны Турции подтверждает, что на грузино-азербайджанской границе упал турецкий транспортный самолёт типа C-130.











