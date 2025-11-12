|
Выдвинуты версии крушения турецкого военного самолета в Грузии
12.11.2025 10:41
СМИ пишут, что на потерпевшем крушение 11 ноября самолете ВВС Турции не было взрывчатых веществ и нет следов внешнего воздействия. И обращают внимание на различные мнения о причинах аварии в соцсетях.
По информации, полученной APA, самолет 11 ноября приземлился в аэропорту Гянджи и прождал там 2 часа. Экипаж не покидал самолет и территорию аэропорта.
Экипаж самолета состоял из людей, которые обеспечивали техническую поддержку турецких самолетов F-16, участвовавших в военном параде, прошедшем в Баку 8 ноября. Перед посадкой на самолет они прошли все процедуры и проверки до мельчайших деталей в соответствии с правилами безопасности аэропорта. Этот процесс также был зафиксирован камерами видеонаблюдения аэропорта.
«В самолете не было взрывчатых веществ или устройств, только запасные части для самолетов F-16», — подчеркнул источник СМИ.
Разбившийся самолет эксплуатировался в течение длительного времени. Последний капитальный ремонт самолета был проведен в 2020 году.
Первоначальные наблюдения показывают, что на фюзеляже самолета нет следов внешнего воздействия.
Медиа пишет, что после крушения азербайджанского самолета Embraer-190 25 декабря 2024 года первая проверка ясно показала, что на фюзеляже самолета имелось множество отверстий, образовавшихся в результате внешнего воздействия. Это привело к тому, что в качестве основной версии было выдвинуто предположение о сбивании самолета.
«Таким образом, отсутствие элементов внешнего воздействия на фюзеляже C-130 исключает возможность его сбивания. Даже если предположить возможность наличия взрывчатого вещества или устройства внутри самолета и его взрыва, на фюзеляже разбившегося самолета обязательно должны быть следы взрыва», — отметил источник.
По данным предварительного расследования есть основания сосредоточиться на двух версиях:
- поскольку самолет эксплуатировался в течение длительного времени, на его корпусе могла образоваться коррозия, что является серьезной причиной для крушения самолета под высоким давлением в воздухе (в 1990-х годах самолет Hercules ВВС США разбился именно по этой причине);
- груз, перевозимый на грузовых самолетах, надежно закреплен в соответствии с соответствующими требованиями: несоблюдение этого требования приводит к тому, что груз смещается из-за турбулентности или других воздействий и создает серьезные осложнения внутри, что является достаточной причиной для аварии.
СМИ напоминают, что «черный ящик» самолета прольет свет на основные причины аварии, отмечая, что правительство Грузии также внимательно относится к этому вопросу.
Отметим, военный самолет С-130 «Геркулес» потерпел крушение в муниципалитете Сигнахи, в 5 км от границы с Азербайджаном. Турецкий летательный аппарат летел в направлении Азербайджан-Турция.
Самолет взлетел с аэродрома в Гяндже в Азербайджане и летел на высоте около 8 км, когда начал снижаться.
«Грузаэронавигация» сообщила, что турецкий летательный аппарат C-130 пропал с радаров через несколько минут после пересечения территории Грузии без передачи сигнала тревоги, после чего «Грузаэронавигация» приступила к поисково-спасательным работам.
Расследование ведется по статье 275 (4) Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает нарушение правил безопасности воздушного движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее человеческие жертвы.
