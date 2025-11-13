Турецкий военно-транспортный самолет перевозил запчасти для истребителей F-16 - СМИ

13.11.2025 17:41





«В турецком военном транспортном самолёте находились запасные части для истребителей F-16, однако в грузе не было боеприпасов или взрывчатых веществ», — сообщает турецкие СМИ.



Согласно распространённой информации, общий вес груза составлял шесть тонн. По имеющимся данным, погибшие военнослужащие были персоналом 12-й авиабазы транспортной авиации в Кайсери и 5-й основной реактивной авиабазы в Мерзифоне, где размещена эскадрилья «Тунч», состоящая из истребителей F-16.



После крушения военного транспортного самолёта под руководством генерал-лейтенанта Яшара Кадыоглу начала работу комиссия по расследованию аварии.



Установлено, что в момент катастрофы у самолёта сначала оторвался хвост.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





