В Специальную службу государственной охраны будут зачислять и без прохождения обязательной военной службы

13.11.2025 19:32





Прохождение обязательной военной службы больше не будет необходимым условием для зачисления в Специальную службу государственной охраны Грузии. Правительство уже представило соответствующую законодательную инициативу в парламент.



Закон «О специальной службе государственной охраны» устанавливает, кто относится к категории контрактно-профессиональных служащих, и кто входит в состав кадровых служащих. В соответствии с действующим законодательством, такими лицами должна быть пройдена обязательная военная служба /национальная военная служба призывников. В противном случае закон не позволяет принимать в Специальную службу государственной охраны на контрактно-профессиональную службу или кадровую службу лиц, освобождённых от прохождения национальной военной службы призывников.



Как поясняет правительство, в результате существенно ограничивается трудовое право граждан, желающих поступить на службу, а с другой стороны, наносится ущерб публичному интересу службы с точки зрения укомплектования личного состава квалифицированными кадрами и их отбора в конкурентной среде.



Представленный в парламент проект закона такое обязательство снимает – определяется, что прохождение лицом военной службы более не будет являться обязательным условием для поступления на контрактно-профессиональную и кадровую службу в Специальную службу государственной охраны.





