Польша закроет последнее российское консульство после диверсии на железной дороге

19.11.2025 22:19





Польша объявила в среду, что закроет последнее действующее российское консульство в Гданьске после актов диверсии на железнодорожной линии в направлении Украины, которые Варшава приписывает России, сообщает французская RFI.



«Я решил отозвать разрешение на функционирование российского консульства в Гданьске», — сказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский журналистам. Это решение означает, что единственной дипломатической миссией России, которая останется открытой в Польше, будет посольство в Варшаве.



«Отношения с Польшей полностью деградировали. Это решение, вероятно, является симптомом этой деградации», — заявил в Москве пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в комментарии журналистам.



Ранее власти Польши сообщили о двух инцидентах, произошедших 16 ноября на железнодорожной линии Варшава – Люблин, ведущей к границе с Украиной. Там были обнаружены следы подрыва путей и приспособление, которое могло привести к сходу поезда с рельсов. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что взрыв, в результате которого были разрушены железнодорожные пути, был диверсией.



По данным следствия, диверсию совершили «двое граждан Украины, которые сотрудничали с ФСБ и прибыли из Беларуси» и затем покинули Польшу через погранпереход в Беларусь, уточнял Туск.





