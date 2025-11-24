Гражданин Украины задержан в Аджарии за наркопреступление

Сотрудники Главного управления криминальной полиции Аджарии Центрального управления криминальной полиции МВД задержали в Хелвачаурском муниципалитете гражданина Украины Л.Ш., 1988 года рождения, по обвинению в содействии незаконному приобретению, хранению и сбыту наркотических средств в особо крупном размере.



В результате обыска в личной и временной квартире обвиняемого сотрудники правоохранительных органов изъяли в качестве вещественных доказательств 91 упаковку наркотического вещества «Метадон», предназначенного для сбыта. Также были изъяты материалы, необходимые для упаковки наркотического средства, клейкая лента и электронные весы.



Согласно статье, наказание за данное преступление составляет до 20 лет лишения свободы или пожизненно.



Расследование ведется по статьям 260, часть 100 и 260, часть 6, пункт «а» Уголовного кодекса.





