Гражданин Украины задержан в Аджарии за наркопреступление
24.11.2025 10:24
Сотрудники Главного управления криминальной полиции Аджарии Центрального управления криминальной полиции МВД задержали в Хелвачаурском муниципалитете гражданина Украины Л.Ш., 1988 года рождения, по обвинению в содействии незаконному приобретению, хранению и сбыту наркотических средств в особо крупном размере.
В результате обыска в личной и временной квартире обвиняемого сотрудники правоохранительных органов изъяли в качестве вещественных доказательств 91 упаковку наркотического вещества «Метадон», предназначенного для сбыта. Также были изъяты материалы, необходимые для упаковки наркотического средства, клейкая лента и электронные весы.
Согласно статье, наказание за данное преступление составляет до 20 лет лишения свободы или пожизненно.
Расследование ведется по статьям 260, часть 100 и 260, часть 6, пункт «а» Уголовного кодекса.
