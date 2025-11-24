МВД Грузии поясняет, какие санкции ожидают за покупку перцового баллончика не достигшего 18-летия лица

Замглавы МВД Грузии Александр Дарахвелидзе объяснил, какие санкции будут применены к тому, кто не достиг 18-летнего возраста, за покупку и ношение перцового баллончика.



Дарахвелидзе на заседании комитета парламента по спорту заявил, что, если перцовый баллончик будет предоставлен лицу в возрасте не достигшем 18 лет и старше 16 лет, то к нему будет применено административное взыскание.



Если это средство будет обнаружено у лица в возрасте до 16 лет, ведомство будет искать и применять санкции к юридическому или физическому лицу, продавшему перцовый баллончик.



«В этом случае мы выясним, кто продал это средство правовой защиты лицу в возрасте до 16 лет, и независимо от того, является ли это юридическое или физическое лицо, оно будет привлечено к ответственности, поскольку не имело права продавать перцовый баллончик лицу, не достигшему 18-летнего возраста.



Также у нас нет родительской ответственности в данном случае, в этой части мы считаем, что ответственность должна быть возложена на родителя», — сказал Дарахвелидзе.



Напомним, законодательные изменения, связанные с регулированием оборота акустического (звукового) оружия, электрошоковых и газоаэрозольных устройств, находятся в парламенте, и их обсуждение в комитетах продолжается.



Согласно проекту, импорт газоаэрозольных устройств (перцовых баллончиков) будет зависеть от получения разрешения.



Приобрести его можно будет лицам, достигшим 18-летнего возраста, на основании представления письменного согласия территориального органа МВД Грузии.





