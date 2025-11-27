Разыскиваемый Интерполом за убийство гражданин Турции задержан в Грузии

27.11.2025 11:05





В Кобулети задержан 34-летний гражданин Турции, разыскиваемых по «красному циркуляру» Интерпола. Об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии.



На родине мужчина осужден за умышленное убийство и нанесение телесных повреждений. В международный розыск его объявили 17 октября текущего года.



В настоящее время в его отношении проводят экстрадиционные процедуры.





