НАТО развернет сеть морских дронов в Балтике

27.11.2025





Сразу две европейские страны договорились о закупке подводных автономных дронов GreyShark у немецкой компании Euroatlas, сообщил производитель агентству Reuters. Эти подводные беспилотники предназначены для мониторинга донных кабелей, отслеживания подлодок и обнаружения мин. Контракты стали первыми на фоне роста опасений европейских государств относительно активности России в Балтийском море.



В Euroatlas уточнили, что суммарная стоимость соглашений превышает 100 млн евро. Заказчиков компания не раскрывает, отмечая лишь, что государства тесно взаимодействуют между собой. Дроны будут применяться для «специальных военных задач», но вооружения на них не предусмотрено.



GreyShark — автономный подводный аппарат среднего класса, рассчитанный на длительные миссии и работу в составе группы. Текущая модификация способна находиться под водой до 5,5 суток. Компания разрабатывает версию, рассчитанную на миссии продолжительностью до 16 недель.



Многие государства НАТО активно инвестируют в противолодочную оборону, и в этом месяце альянс провел учения в Балтийском море. В регионе проходят испытания две новые версии дрона: Bravo — аппарат в форме пингвина с меньшим радиусом действия, и Foxtrot, использующий водородные элементы и обладающий большей автономностью. Немецкий военный источник подтвердил Newsweek интерес ВМС Германии к беспилотнику, назвав его «полезным». «Раньше у нас было много времени, но не было денег. Теперь у нас много денег, но нет времени», — заявил управляющий директор Euroatlas Юджин Темниевски во время демонстрации GreyShark на борту судна в Балтийском море. По словам Темниевски, новый дрон способен обследовать до 4800 кв. км морского дна за четыре месяца. Рой из шести совместно работающих аппаратов будет знать расположение ключевой подводной инфраструктуры и сможет быстро выявлять любые изменения на трубопроводах или кабелях.



Морские беспилотники активно применяются и в войне России против Украины. Киев недавно представил новую модификацию надводного дрона Sea Baby, способного действовать на дистанции свыше 1500 км и нести до 2 тонн боевой нагрузки. Параллельно развивается международное производство украинских БПЛА: Украина и Великобритания подписали лицензионное соглашение о выпуске перехватчиков для ПВО на британских предприятиях. Эти аппараты будут передаваться Лондоном Киеву. По словам министра обороны Дениса Шмыгаля, планируется выпуск нескольких тысяч дронов в месяц. В сентябре компания Ukrspecsystems объявила об инвестициях в размере 200 млн фунтов в строительство завода в Великобритании.



Москва заявляет, что поставки вооружений Украине препятствуют мирному урегулированию и делают страны НАТО прямыми участниками конфликта.





