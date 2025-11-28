В октябре 23 человека были привлечены к ответственности за отмывание денег

28.11.2025 12:31





В октябре 2025 года 23 человека были привлечены к ответственности за отмывание денег, говорится в уголовной статистике, опубликованной Грузстатом. Примечательно, что в прошлом месяце за это преступление были привлечены к ответственности 13 человек, тогда как в октябре 2024 года — всего 11.



Согласно той же статистике, в октябре 2025 года за преступления против предпринимательской или иной экономической деятельности был привлечен к ответственности 61 человек.



Примечательно, что в прошлом месяце в большинстве случаев — 23 дела — связаны с уголовным преследованием по обвинению в легализации незаконных доходов (отмывание денег), а в 22 случаях — с выпуском, хранением, реализацией или транспортировкой товаров без акцизных марок.





