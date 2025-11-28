Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В октябре 23 человека были привлечены к ответственности за отмывание денег


28.11.2025   12:31


В октябре 2025 года 23 человека были привлечены к ответственности за отмывание денег, говорится в уголовной статистике, опубликованной Грузстатом. Примечательно, что в прошлом месяце за это преступление были привлечены к ответственности 13 человек, тогда как в октябре 2024 года — всего 11.

Согласно той же статистике, в октябре 2025 года за преступления против предпринимательской или иной экономической деятельности был привлечен к ответственности 61 человек.

Примечательно, что в прошлом месяце в большинстве случаев — 23 дела — связаны с уголовным преследованием по обвинению в легализации незаконных доходов (отмывание денег), а в 22 случаях — с выпуском, хранением, реализацией или транспортировкой товаров без акцизных марок.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна