Грузинские военные приняли участие в учениях «Кавказский орел – 2025» в Анкаре
28.11.2025 15:44
В столице Турции Анкаре прошли совместные тактико-специальные учения «Кавказский орёл – 2025» с участием подразделений специального назначения Азербайджана, Турции и Грузии.
Военные учения состоялись в соответствии с утверждённым ежегодным планом сотрудничества.
Согласно сообщению Министерства обороны Азербайджана, учения, целью которых является дальнейшее укрепление сотрудничества в сфере безопасности и обороны между тремя дружественными странами в регионе, имеют особое значение с точки зрения повышения взаимодействия, быстрого реагирования, координации и боевой подготовки участвующих подразделений.
Отмечается, что во время учений спецподразделения успешно выполнили задачи в различных эпизодах, продемонстрировав высокую готовность и тактическую оперативность, а также взаимодействие с ракетно-артиллерийскими и авиационными подразделениями.
