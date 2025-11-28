Грузинские военные приняли участие в учениях «Кавказский орел – 2025» в Анкаре

В столице Турции Анкаре прошли совместные тактико-специальные учения «Кавказский орёл – 2025» с участием подразделений специального назначения Азербайджана, Турции и Грузии.



Военные учения состоялись в соответствии с утверждённым ежегодным планом сотрудничества.



Согласно сообщению Министерства обороны Азербайджана, учения, целью которых является дальнейшее укрепление сотрудничества в сфере безопасности и обороны между тремя дружественными странами в регионе, имеют особое значение с точки зрения повышения взаимодействия, быстрого реагирования, координации и боевой подготовки участвующих подразделений.



Отмечается, что во время учений спецподразделения успешно выполнили задачи в различных эпизодах, продемонстрировав высокую готовность и тактическую оперативность, а также взаимодействие с ракетно-артиллерийскими и авиационными подразделениями.







