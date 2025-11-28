Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Грузинские военные приняли участие в учениях «Кавказский орел – 2025» в Анкаре


28.11.2025   15:44


В столице Турции Анкаре прошли совместные тактико-специальные учения «Кавказский орёл – 2025» с участием подразделений специального назначения Азербайджана, Турции и Грузии.

Военные учения состоялись в соответствии с утверждённым ежегодным планом сотрудничества.

Согласно сообщению Министерства обороны Азербайджана, учения, целью которых является дальнейшее укрепление сотрудничества в сфере безопасности и обороны между тремя дружественными странами в регионе, имеют особое значение с точки зрения повышения взаимодействия, быстрого реагирования, координации и боевой подготовки участвующих подразделений.

Отмечается, что во время учений спецподразделения успешно выполнили задачи в различных эпизодах, продемонстрировав высокую готовность и тактическую оперативность, а также взаимодействие с ракетно-артиллерийскими и авиационными подразделениями.


