МВД Грузии проверяет видео со стрельбой из соцсетей

Двое молодых людей могут попасть под административное расследование в Грузии после публикации видео со стрельбой на фоне гор. Кадры вызвали реакцию МВД, которое начало проверку.



«В связи с видео, распространившимся в социальных сетях 28 ноября, где двое лиц производят выстрелы из сигнальных пистолетов, МВД начало административное производство», – сообщили в ведомстве.



По данным полиции, инцидент произошел на горнолыжном курорте Гудаури. На месте были обнаружили стреляные гильзы. Следователи устанавливают личности нарушителей.



С недавнего времени в Грузии ужесточен контроль за оборотом акустического оружия: сигнальные пистолеты теперь можно приобрести только при наличии специального разрешения МВД, строже стал и ввоз в страну. Для транспортировки такого оружия также требуется соответствующая справка.





