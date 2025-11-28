Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
МВД Грузии проверяет видео со стрельбой из соцсетей


28.11.2025   20:44


Двое молодых людей могут попасть под административное расследование в Грузии после публикации видео со стрельбой на фоне гор. Кадры вызвали реакцию МВД, которое начало проверку.

«В связи с видео, распространившимся в социальных сетях 28 ноября, где двое лиц производят выстрелы из сигнальных пистолетов, МВД начало административное производство», – сообщили в ведомстве.

По данным полиции, инцидент произошел на горнолыжном курорте Гудаури. На месте были обнаружили стреляные гильзы. Следователи устанавливают личности нарушителей.

С недавнего времени в Грузии ужесточен контроль за оборотом акустического оружия: сигнальные пистолеты теперь можно приобрести только при наличии специального разрешения МВД, строже стал и ввоз в страну. Для транспортировки такого оружия также требуется соответствующая справка.


