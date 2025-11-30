В Тбилиси по обвинению в совершении наркопреступлений задержаны 8 человек

По обвинению в совершении наркопреступлений сотрудниками полиции Тбилиси и департамента Патрульной полиции МВД Грузии задержано 8 человек.



По информации МВД, в результате личного досмотра и обысков в жилых домах задержанных, а также во время проведения следственного эксперимента, с указанных задержанными локаций в качестве вещественных доказательств были изъяты подготовленные к реализации наркотические вещества в особо крупном размере, среди которых: «марихуана», «Альфа-ПВП», «Клефедрон» и «Метадон». За совершение указанных преступлений предусмотрено до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.



«По обвинению в незаконном приобретении, хранении, реализации и содействию реализации наркотических средств задержаны: И. М. 2002 г. р., Л. П. 1994 г. р., ранее судимые: А. Дж. 2005 г. р., Г. Ч. 1993 г. р. и граждане иностранных государств: А. М. 1989 г. р., В. Ш. 2006 г. р., А. О. 1995 г. р. и Ш. Ш. 1987 г. р.



Следствие ведется по статьям 260-й, кварта статье 260-й 273-й УК Грузии», - говорится в информации МВД Грузии.





