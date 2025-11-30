Украинский военный самолет Ан-124 доставил оружие США из Израиля в Грузию

30.11.2025 15:04





Украинский военный самолет Ан-124 доставил американское оружие из Израиля в Грузию — с «кратковременной остановкой», сообщает Kan на основании данных о движении воздушных судов.



Тяжелый транспортный борт прибыл 28 ноября в израильский аэропорт Бен-Гурион из ОАЭ, где его загрузили американскими военными грузовиками и оборудованием.



Далее из Израиля самолет вернулся обратно в ОАЭ, но по пути он совершил кратковременную остановку в Грузии.



Самолет с бортовым номером ADB355F был загружен американскими военными грузовиками Oshkosh и большим количеством военного оборудования — это продукция американской корпорации, выпускающей спецавтомобили, в том числе военную технику и пожарные машины разных классов — от бронированных внедорожников до ракетно-артиллерийских тягачей.



Напомним, в начале российской агрессии против Украины Израиль не раз подчеркивал, что не будет поставлять оружие Украине, поскольку опасался риска израсходования собственных запасов и «множеством оперативных соображений».



В 2023 году премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил опасение, что передаваемое Украине вооружение окажется у Ирана.



В конце января 2025 года издание Axios писало, что военные США перебросили из Израиля в Польшу около 90 противоракет для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot для доставки на Украину. Отмечалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху согласился отправить вооружения в сентябре 2024 года в обмен на разрешение Украиной паломничества ультраортодоксальных евреев в город Умань.



В конце сентября этого года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна использует поставленную Израилем систему ПВО Patriot.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





