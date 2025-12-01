Оппозиция призывает авторитетные международные институты провести независимое международное расследование

01.12.2025 19:44





«Мы, демократические оппозиционные партии Грузии, призываем авторитетные международные институты провести независимое международное расследование, чтобы установить фактические обстоятельства, выявить виновных лиц и предотвратить дальнейшее использование подобных веществ», — говорится в совместном заявлении семи оппозиционных партий.



Как отмечается в заявлении, они призывают международных партнёров «рассмотреть введение временных ограничений на то специальное оборудование и средства, которые могут быть использованы с нарушением международных норм и против граждан».



«Последнее расследование, проведённое BBC, представило серьёзные доказательства того, что власти Грузии в 2024 году при силовом разгоне мирных антиправительственных протестов использовали против граждан Грузии запрещённые химические вещества. В случае подтверждения, этот факт станет тяжелейшим нарушением международных норм, обязательств по защите прав человека и верности международным конвенциям. В стране, где все государственные институты подчинены одному человеку, беспристрастное внутреннее расследование невозможно. Разумеется, авторитарная, нелегитимная власть не собирается приглашать международную следственную группу для обеспечения прозрачности, тогда как при подобных обвинениях любое ответственное правительство поступило бы именно так.



Мы, демократические оппозиционные партии Грузии, призываем авторитетные международные институты провести независимое международное расследование, чтобы установить фактические обстоятельства, выявить виновных лиц и предотвратить дальнейшее использование подобных веществ. Помимо этого, мы призываем наших международных партнёров рассмотреть введение временных ограничений на то специальное оборудование и средства, которые могут быть использованы с нарушением международных норм и против граждан. Введение таких ограничений для «Грузинской мечты» станет превентивным шагом и существенно уменьшит риск очередного грубого нарушения прав человека.



В сотрудничестве с демократическими партнёрами мы уже собираем и обрабатываем всю соответствующую информацию, которая будет направлена международным институтам. Наша общая цель ясна: до смены режима предотвратить любое дальнейшее использование подобных веществ, если выводы расследования BBC будут независимо подтверждены», — говорится в заявлении, которое подписали следующие оппозиционные партии: «Ахали», «Гирчи», «Европейская Грузия», «Национально-демократическая партия», «Площадь свободы», «Стратегия Агмашенебели», «Федералисты».



ВВС опубликовала материал под заголовком: «Согласно доказательствам BBC, против грузинских демонстрантов применили химическое вещество времён Первой мировой войны». В частности, BBC говорит о «химическом оружии времён Первой мировой войны». В качестве источников медиа называют педиатра Константина Чахунашвили, бывшего главу Департамента по специальным поручениям Лашу Шергелашвили, эксперта Кристофера Холштегеса. Среди респондентов также указаны Эка Гигаури и Георгий Бачиашвили. При этом, по сообщению BBC, «власти Грузии назвали результаты расследования абсурдными и заявили, что полиция действовала законно в ответ на незаконные действия жестоких преступников».



Сегодня же партия «Грузинская мечта» распространила заявление, в котором говорится, что она начинает юридическую тяжбу против BBC в международных судах.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





