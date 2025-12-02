|
Двое мужчин провоцировали ДТП с целью получения крупных сумм от участников ДТП и страховых компаний
02.12.2025 10:59
МВД сообщает о раскрытии мошеннической схемы. Задержаны двое мужчин — 35 и 20 лет. Их обвиняют в повреждении чужого имущества и попытке мошенничества. Максимальное наказание по таким статьям может достигать семи лет лишения свободы.
По версии следствия, обвиняемые в заранее выбранных местах, используя находившиеся под их управлением автомобили, провоцировали дорожно-транспортные столкновения таким образом, чтобы представить себя пострадавшей стороной, а в обмен на «ущерб» получать крупные суммы денег от участников ДТП, а также от страховых компаний.
Считается, что таким образом они стремились получить крупные суммы, в том числе и от иностранцев. Следователи считают, что они могли участвовать в нескольких десятках подобных эпизодов.
Оба были задержаны в Рустави после очередного столкновения, которое, как предполагается, было устроено ради получения денег.
Расследование продолжается. Правоохранители пытаются установить, были ли в схеме задействованы и другие люди, чтобы привлечь их к ответственности.
