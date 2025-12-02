Глава МВД: В ходе разгона акции не использовались опасные для здоровья вещества

«Во время акций со стороны МВД не было использовано никаких веществ, опасных для здоровья», — заявил министр внутренних дел Гека Геладзе, отвечая на соответствующий вопрос.



В частности, Геладзе спросили, применялось ли на акциях 2024 года что-либо помимо водомётов и слезоточивого газа.



«Ещё раз повторю: несколько человек между собой переговорили, посплетничали. Все вещества, которые были использованы в процессе разгона различных акций, были приобретены законно у крупных компаний, продукция которых апробирована во всех ведущих странах», — заявил Гека Геладзе.



ВВС опубликовала материал под заголовком: «Согласно доказательствам BBC, против грузинских демонстрантов применили химическое вещество времён Первой мировой войны». В частности, BBC говорит о «химическом оружии времён Первой мировой войны». В качестве источников медиа называют педиатра Константина Чахунашвили, бывшего главу Департамента по специальным поручениям Лашу Шергелашвили, эксперта Кристофера Холштегеса. Среди респондентов также указаны Эка Гигаури и Георгий Бачиашвили. При этом, по сообщению BBC, «власти Грузии назвали результаты расследования абсурдными и заявили, что полиция действовала законно в ответ на незаконные действия жестоких преступников».



Сегодня же партия «Грузинская мечта» распространила заявление, в котором говорится, что она начинает юридическую тяжбу против BBC в международных судах.







