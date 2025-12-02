МВД Грузии никогда не закупало «камит» - министр

«Полный абсурд и ложь — распространяемое обвинение о том, что МВД использовало против участников акций запрещённое вещество, т.н камит. Это не соответствует действительности», — заявил министр внутренних дел Грузии Гека Геладзе.



По его словам, МВД Грузии никогда не закупало указанное вещество.



«Я лично ознакомился со всей документацией, со всеми закупками, которые осуществлялись в этом направлении. С полной ответственностью и уверенностью могу сказать, что МВД Грузии никогда не закупало «камит». Как вам известно, Служба государственной безопасности начала расследование. Разумеется, будут назначены все соответствующие экспертизы, опрошены все лица, и абсолютно на все вопросы будут даны ответы», — заявил Гека Геладзе.



Напомним, что предшественник Геладзе, экс-министра Вахтанг Гомелаури вчера подтвердил наличие у МВД данных отравляющих веществ. Правда, по его словам, закуплены они были правительством Саакашвили и не применялись "Грузинской мечтой".



BBC сообщает, основываясь на полученных доказательствах, что в прошлом году режим «Грузинской мечты» применил химическое оружие времён Первой мировой войны для разгона антиправительственных и проевропейских протестов.



По данным BBC, они побеседовали с экспертами по химическому оружию, информаторами грузинского спецназа и врачами и обнаружили доказательства, «свидетельствующие об использовании химического вещества, которое французская армия называла «камит».



По данным издания, режим Иванишвили назвал результаты своего расследования «абсурдными» и заявил, что полиция действовала в рамках закона «в ответ на незаконные действия». Действия жестоких преступников».



Издание пишет, что «Камит» применялся Францией против Германии во время Первой мировой войны и был изъят из обращения в 1930-х годах из-за опасений по поводу его долгосрочных последствий. Его заменил так называемый «слезоточивый газ» CS.





