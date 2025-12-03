Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Кутаиси задержан мужчина, обвиняемый в убийстве и ранении двух человек


03.12.2025   12:29


В Кутаиси полиция задержала гражданина, которому предъявлено обвинение в убийстве одного человека и ранении ещё двоих. Прокуратура уже официально выдвинула ему обвинение.

По данным ведомства, инцидент произошёл 30 ноября.

Согласно материалам следствия, проведённого МВД, мужчина открыл огонь из револьвера, который он незаконно носил. Стрельба велась по трём лицам на почве личных разборок. В результате один человек погиб, двое получили ранения. Пострадавших удалось спасти благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

Во время обыска в доме задержанного полиция изъяла предполагаемое орудие преступления.

Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна