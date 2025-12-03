В Кутаиси задержан мужчина, обвиняемый в убийстве и ранении двух человек

В Кутаиси полиция задержала гражданина, которому предъявлено обвинение в убийстве одного человека и ранении ещё двоих. Прокуратура уже официально выдвинула ему обвинение.



По данным ведомства, инцидент произошёл 30 ноября.



Согласно материалам следствия, проведённого МВД, мужчина открыл огонь из револьвера, который он незаконно носил. Стрельба велась по трём лицам на почве личных разборок. В результате один человек погиб, двое получили ранения. Пострадавших удалось спасти благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.



Во время обыска в доме задержанного полиция изъяла предполагаемое орудие преступления.



Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы.





