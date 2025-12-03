В Поти задержан сотрудник таможни за получение взятки в размере 1000 долларов США

03.12.2025 13:08





По данным Следственной службы Министерства финансов, сотрудник Таможенного управления ЮЛПП «Служба доходов экономической зоны «Поти» был задержан за получение взятки.



«В ходе расследования установлено, что должностное лицо получало взятку, используя свои должностные полномочия.



Обвиняемый, в обмен на передачу информации о конкурирующих компаниях-импортерах, хранящейся в официальных электронных базах данных, потребовал и получил от гражданина взятку в размере 1000 долларов США.



На основании постановления суда были проведены тайные следственные действия, в результате которых получены аудио- и видеодоказательства преступления. Обвиняемый был задержан непосредственно после получения взятки, а деньги изъяты в качестве вещественного доказательства», – говорится в заявлении прокуратуры.



Расследование дела ведется по части 1 статьи 338 Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает лишение свободы на срок от 6 до 9 лет.





