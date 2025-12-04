|
В Грузии пыались ограбить дом известного бизнесмена - двое задержаны
04.12.2025 15:22
Люди в масках ворвались в один из домов известного грузинского бизнесмена Гелы Баркалая и жестоко избили помощника семьи, а также была избита домработница, сообщает «ТВ Пирвели».
Мужчина в возрасте около 70 лет находится в тяжелом состоянии и до сих пор находится в больнице, врачи пытаются его спасти.
По имеющейся информации, пожилого мужчину грабители удерживали несколько часов. Как сообщает «Пирвели», вооруженные люди искали деньги и ценные вещи, в том числе несколько миллионов, которые, по их подозрению, Баркалая хранил в чугунном резервуаре в своем доме в Сагурамо.
Гела Баркалая также подтвердил «Пирвели» информацию об ограблении. По словам бизнесмена, его и членов его семьи в момент инцидента на даче не было.
Нападение произошло поздно вечером вчера. По словам бизнесмена, полиция уже арестовала двух человек в связи с инцидентом. Судя по всему, Гела Баркалая только начинал ремонт загородного дома, поэтому на участке не установлено камер видеонаблюдения.
Расследование инцидента ведётся по статье 179, части 2 и 3, подпунктам «б» Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет.
МВД сообщает, что оба задержанных ранее судимы.
