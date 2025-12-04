|
В Грузии задержанa гражданка Украины с крупной партией наркотиков
04.12.2025 16:39
Сотрудники Центрального криминального полицейского департамента МВД Грузии и Таможенного департамента Службы доходов задержали гражданку Украины по обвинению в наркопреступлении.
Задержана Х.Д., 1992 года рождения, которой инкриминируют незаконное приобретение, хранение и ввоз в Грузию особо крупного количества наркотических и психотропных веществ.
При проверке ручной клади правоохранителями были обнаружены наркотики, спрятанные в жестяных банках из-под детского питания. Изъято:
- более 760 граммов MDMA,
- 762 грамма клепедрона,
- свыше 500 граммов психотропного вещества кетамина.
Следствие ведётся по статьям 260, 261, 262 и 263 УК Грузии, что предусматривает наказание вплоть до 20 лет или пожизненного лишения свободы.
