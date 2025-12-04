Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Грузии задержанa гражданка Украины с крупной партией наркотиков


04.12.2025   16:39


Сотрудники Центрального криминального полицейского департамента МВД Грузии и Таможенного департамента Службы доходов задержали гражданку Украины по обвинению в наркопреступлении.

Задержана Х.Д., 1992 года рождения, которой инкриминируют незаконное приобретение, хранение и ввоз в Грузию особо крупного количества наркотических и психотропных веществ.

При проверке ручной клади правоохранителями были обнаружены наркотики, спрятанные в жестяных банках из-под детского питания. Изъято:

- более 760 граммов MDMA,

- 762 грамма клепедрона,

- свыше 500 граммов психотропного вещества кетамина.

Следствие ведётся по статьям 260, 261, 262 и 263 УК Грузии, что предусматривает наказание вплоть до 20 лет или пожизненного лишения свободы.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна