СГБ Грузии: Ни у грузинских, ни у израильских спецслужб никакой информации об угрозе терактов Грузии не было

По информации Службы государственной безопасности Грузии, ни у грузинских, ни у израильских спецслужб никакой информации о предполагаемой угрозе совершения террористических атак в Грузии не было, соответственно, никто и не делился такой информацией.



Указанным заявлением СГБ Грузии прокомментировала распространенную в СМИ информацию о том, что «после предупреждения о потенциальных террористических атаках на территории Грузии члены Кнессета Израиля отменили запланированный визит в эту страну».



Ведомство призывает всех, воздерживаться «от распространения вредной для Грузии и непроверенной информации».



«Ни у грузинских, ни у израильских спецслужб никакой информации о предполагаемой угрозе совершения террористических атак в Грузии не было, соответственно, никто и не делился такой информацией.



Мы находимся на связи с представителями израильских спецслужб, которые выразили свое удивление в связи с указанной неверной информацией.



Очень прискорбно и знаменательно, что подобная информация, без перепроверки у нас, распространяется частью грузинской медии.



Категорически призываем всех, воздерживаться от распространения вредной для Грузии и непроверенной информации», - говорится в заявлении СГБ Грузии.



Напомним, что издание Arutz Sheva распространило информацию о том, что «после предупреждения о потенциальных террористических атаках на территории Грузии члены Кнессета Израиля отменили запланированный визит в эту страну". Издание также сообщало, что Кнессет издал директиву по безопасности и отменил визит депутатов на «Неделю Израиля».





