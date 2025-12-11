Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

СГБ Грузии: Ни у грузинских, ни у израильских спецслужб никакой информации об угрозе терактов Грузии не было


11.12.2025   15:00


По информации Службы государственной безопасности Грузии, ни у грузинских, ни у израильских спецслужб никакой информации о предполагаемой угрозе совершения террористических атак в Грузии не было, соответственно, никто и не делился такой информацией.

Указанным заявлением СГБ Грузии прокомментировала распространенную в СМИ информацию о том, что «после предупреждения о потенциальных террористических атаках на территории Грузии члены Кнессета Израиля отменили запланированный визит в эту страну».

Ведомство призывает всех, воздерживаться «от распространения вредной для Грузии и непроверенной информации».

«Ни у грузинских, ни у израильских спецслужб никакой информации о предполагаемой угрозе совершения террористических атак в Грузии не было, соответственно, никто и не делился такой информацией.

Мы находимся на связи с представителями израильских спецслужб, которые выразили свое удивление в связи с указанной неверной информацией.

Очень прискорбно и знаменательно, что подобная информация, без перепроверки у нас, распространяется частью грузинской медии.

Категорически призываем всех, воздерживаться от распространения вредной для Грузии и непроверенной информации», - говорится в заявлении СГБ Грузии.

Напомним, что издание Arutz Sheva распространило информацию о том, что «после предупреждения о потенциальных террористических атаках на территории Грузии члены Кнессета Израиля отменили запланированный визит в эту страну". Издание также сообщало, что Кнессет издал директиву по безопасности и отменил визит депутатов на «Неделю Израиля».


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна