СГБ опросило главу Грузино-израильской бизнес-палаты из-за сообщений об угрозе теракта

Служба государственной безопасности (СГБ) опросила президента Грузино-израильской бизнес-палаты Ицика Моше после появления в СМИ сообщений об отмене визита членов Кнессета в Тбилиси из-за угрозы теракта.



«На вопрос о том, почему он заявил представителям СМИ, что грузинская сторона была предупреждена об угрозе, Ицик Моше полностью опроверг этот факт. По его объяснению, он сказал журналистам, что если бы угроза была реальной, они бы обязательно сообщили об этом грузинской стороне», – сообщает СГБ.



По их данным, Моше разъяснил, что информацию об угрозе теракта получил от депутата Кнессета, а тот, в свою очередь, – от ​​представителя комиссии по этике израильского парламента.



Ранее СГБ опровергла сообщения журналистов, призвав воздержаться от распространения «подобной абсурдной и непроверенной информации». Там утверждают, что ни у грузинских, ни у израильски спецслужб не было информации об угрозе готовящихся террористических атак.





