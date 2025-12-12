Гражданка Ирана задержана за незаконный ввоз психотропных веществ

12.12.2025 11:18





В аэропорту Тбилиси 22-летнюю гражданку Ирана задержали по обвинению в незаконном ввозе в Грузии психотропных веществ в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба МВД страны.



В ручной клади пассажирки нашли таблетки прегабалина – это синтетический препарат, используемый при лечении эпилепсии, который запрещен к свободной продаже в Грузии.



В отношении задержанной начато следствие по статьям 261 и 263 УК Грузии — незаконные приобретение-хранение, а также ввоз в грузию психотропных веществ. Эти преступления наказываются лишением свободы на срок до 13 лет.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





