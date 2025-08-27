Певица Хатия Церетели задержана в ходе спецоперации против проституции

Певица Хатия Церетели входит в число 12 человек, арестованных в рамках спецоперации. Спецоперация проводилась на улице Дадиани в Зугдиди, где певице, предположительно, принадлежал один из объектов. Об этом сообщает «ТВ Пирвели».



По данным МВД, по обвинению в содействии проституции и предоставлении места для занятия проституцией в Тбилиси и Самегрело были арестованы 12 человек (граждане Грузии и Китая) и закрыты 13 заведений.



Как сообщает МВД, доказательства, полученные в результате негласных следственных действий, проведенных сотрудниками правоохранительных органов по уголовному делу, а именно аудио- и видеозаписи, подтверждают, что руководители и администраторы заведений систематически оказывали поддержку женщинам, занимающимся проституцией. В частности, им предоставлялись помещения в заведениях, расположенных на улицах Марджанишвили, Агмашенебели, Дадиани и Цинамдзгвришвили в Тбилиси, за определенную сумму денег.



Следствие также установило, что администраторы вышеуказанного заведения также помогали женщинам, занимающимся проституцией, находить клиентов, а взамен выплачивали обвиняемым денежные средства из вознаграждения, полученного в результате оказания сексуальных услуг.



По данным МВД, также установлено, что основным доходом вышеуказанного заведения являлись денежные средства, полученные в результате содействия занятию проституцией. В результате обыска сотрудники правоохранительных органов изъяли в качестве вещественных доказательств денежные средства, предположительно полученные в результате содействия занятию проституцией.





