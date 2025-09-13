Агентство окружающей среды проводит мониторинг ледниковых долин по всей стране

Национальное агентство окружающей среды проводит мониторинг ледниковых долин по всей стране. Об этом сообщает Национальное агентство окружающей среды.



«В рамках исследования специалисты Национального агентства окружающей среды облетали ледниковые долины на вертолете, проводили визуальный и инструментальный мониторинг ледниковых долин в ходе полевых экспедиций, снимали с помощью дронов и анализировали/обрабатывали отснятый материал в офисе.



С использованием современных технологий будет проведена оценка ледниковых опасностей по всей стране и выявлены территории потенциального риска.



Стоит отметить, что на фоне изменения климата возрастает риск стихийных бедствий в перигляциальных зонах Кавказа, поэтому Национальное агентство окружающей среды периодически проводит целевой мониторинг долин, подверженных геодинамическим процессам, в различных регионах Грузии», — говорится в информации.







