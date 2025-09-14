|
Климатические изменения напрямую влияют на Чёрное море
14.09.2025 19:48
С 1990-х годов его уровень у берегов Грузии поднялся примерно на 20 сантиметров и, по прогнозам специалистов, продолжит расти. Это особенно угрожает пляжам в районе Колхидской низменности. Об этом в эфире передачи «Ваше время» на «Радио Палитра» рассказала председатель движения «Зелёные Грузии / Друзья Земли» Нино Чхобадзе.
«Для Батуми ситуация ещё более проблематична: при любой сильной дождевой или штормовой погоде город оказывается подтопленным. По мнению экспертов, к потокам дождевой воды в такие моменты добавляется и морская вода. Подчеркну: профессиональных исследований на этот счёт пока не проводилось, это лишь предположение — но вполне логичное и обоснованное», — отметила Чхобадзе.
Она добавила, что интенсивная застройка Батуми усугубляет проблему: часть очистных сооружений не подключена к канализационной системе, и стоки напрямую попадают в малые реки, а затем — в море.
По её словам, это не только проблема Батуми — подобная ситуация наблюдается почти по всей стране: «Нам кажется, что канализационная система работает, но на деле все эти массы попадают в реки и в море».
